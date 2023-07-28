Глазкова (Черных) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1986
Отец: Черных Сергей Эдуардович
Мать: Черных Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
17.11.2010
Сын: Глазков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Глазков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
08.09.2015
Сын: Глазков Артём Владимирович
Отец ребёнка: Глазков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
10.09.2019
Дочь: Глазкова Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Глазков Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно