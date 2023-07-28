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Глазкова (Черных) Мария Сергеевна

Место рождения

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

11.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1986

Отец: Черных Сергей Эдуардович

Мать: Черных Любовь Викторовна

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
17.11.2010

Сын: Глазков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Глазков Владимир Владимирович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
08.09.2015

Сын: Глазков Артём Владимирович

Отец ребёнка: Глазков Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
10.09.2019

Дочь: Глазкова Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Глазков Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Владимир Владимирович