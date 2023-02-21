(Vláškova) Alžběta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Vláškova) Alžběta

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Vlášek Martin

Мать: Mariána

Смерть
Неизвестно
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