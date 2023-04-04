Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти02.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1837
Сын: Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич
Бракосочетание
До 27.03.1837
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Маркушина Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич
Рождение ребёнка
21.03.1849
Дочь: Шитова Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич
Рождение ребёнка
25.10.1851
Дочь: Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Демин Матвей Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1874