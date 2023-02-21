Солдатова (Вяльцева) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Вяльцева) Анастасия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1878 ст.

Муж: Солдатов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1879 ст.

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.

Сын: Солдатов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.06.1884 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.11.1886 ст.

Дочь: Орехова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.10.1888 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.05.1891 ст.

Дочь: Пелагея II Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Солдатов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.02.1895 ст.

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.

Дочь: Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.09.1899 ст.

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.03.1901 ст.

Сын: Солдатов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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