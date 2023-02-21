Солдатова (Вяльцева) Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1878 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1879 ст.
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1881 ст.
Сын: Солдатов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1884 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1886 ст.
Дочь: Орехова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1888 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1891 ст.
Дочь: Пелагея II Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1895 ст.
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.
Дочь: Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1899 ст.
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1901 ст.
Сын: Солдатов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно