Завражная Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавражная Дарья Михайловна

Завражная Дарья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1904

Сын: Завражный Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражный Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
19.01.1907

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Завражный Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.1908

Сын: Завражный Трофим Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражный Тимофей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражный Тимофей Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close