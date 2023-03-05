Завражная Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1904
Сын: Завражный Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражный Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1907
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Завражный Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1908
Сын: Завражный Трофим Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражный Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно