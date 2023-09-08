(Катасонова (Брыковская)) Мария Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волощук Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катасонов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно