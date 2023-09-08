(Катасонова (Брыковская)) Мария Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Катасонова (Брыковская)) Мария Никитишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брыковский Никит Тимофеевич

Мать: Брыковская Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волощук Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катасонов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Катасонов Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катасонов Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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