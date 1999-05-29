Степанов Артём Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Артём Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1999

Отец: Степанов Валерий Александрович

Мать: Наталья