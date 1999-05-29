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Степанов Артём Валерьевич
Степанов Артём Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.1999
Пол
Мужской
Отец
Степанов Валерий Александрович
1975 г.р.
Мать
(Вихристюк) Наталья
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1999
Отец:
Степанов Валерий Александрович
Мать:
Наталья
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