Шидловский Николай Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловский Николай Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Шидловский Ануфрий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно