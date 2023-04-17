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Телякова Вера Анатольевна
Телякова Вера Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.1959
Пол
Женский
Отец
Овчинников Анатолий Степанович
Мать
Овчинникова Александра Макаровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1959
Отец:
Овчинников Анатолий Степанович
Мать:
Овчинникова Александра Макаровна
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