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Телякова Вера Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1959

Отец: Овчинников Анатолий Степанович

Мать: Овчинникова Александра Макаровна