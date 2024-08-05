Трофимов Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Павел Григорьевич

Трофимов Павел Григорьевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Осокин Григорий Николаевич

Мать: Александра Александровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афиногеновна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Трофимова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Анна Афиногеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Трофимов Василий Павлович

Мать ребёнка: Анна Афиногеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Трофимов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Анна Афиногеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Трофимова) Ирина Павловна

Мать ребёнка: Анна Афиногеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1882

Сын: Трофимов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Анна Афиногеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1887

Дочь: (Трофимова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Анна Афиногеновна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.