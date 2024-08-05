Трофимов Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афиногеновна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Трофимова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Анна Афиногеновна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Трофимов Василий Павлович
Мать ребёнка: Анна Афиногеновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Трофимов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Анна Афиногеновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Трофимова) Ирина Павловна
Мать ребёнка: Анна Афиногеновна
Рождение ребёнка
29.09.1882
Мать ребёнка: Анна Афиногеновна
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: (Трофимова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Анна Афиногеновна
Смерть
Неизвестно