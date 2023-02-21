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Корелин Николай Михайлович

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Место рождения

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1846

Сын: Корелин Захар Николаевич

Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична

Каменский завод, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Корелин Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелина Елена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Смерть
Неизвестно
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