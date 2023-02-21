Корелин Николай Михайлович
Место рожденияПермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична
Каменский завод, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Корелин Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корелина Елена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Смерть
Неизвестно