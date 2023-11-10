(Зенькова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зенькова) Ефросинья

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Место рождения

Ушалы, Петро-Павловская волость, Полоцкий уезд

Дата рождения

22.12.1923

Дата смерти

19.04.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушалы, Петро-Павловская волость, Полоцкий уезд
Смерть
19.04.1984
Витебск, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Мазурино
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