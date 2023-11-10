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(Зенькова) Ефросинья
(Зенькова) Ефросинья
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Место рождения
Ушалы
, Петро-Павловская волость, Полоцкий уезд
Дата рождения
22.12.1923
Дата смерти
19.04.1984
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
YK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Ушалы
, Петро-Павловская волость, Полоцкий уезд
Смерть
19.04.1984
Витебск
, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Витебск
, Витебская область
Мазурино
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