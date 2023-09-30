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(Погорелой) Катерина Васильевна
(Погорелой) Катерина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Погорелой Василий Максимович
1772 г.р.
Мать
(Погорелова) Татьяна Федоровна
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Погорелой Василий Максимович
Мать:
Татьяна Федоровна
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