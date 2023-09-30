(Погорелой) Катерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Погорелой) Катерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Погорелой Василий Максимович

Мать: Татьяна Федоровна

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