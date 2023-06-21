Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
крепостные помещика Евсевьева
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Мелитина Миронова
Отец ребёнка: Мирон Александрович
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно