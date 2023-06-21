Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

крепостные помещика Евсевьева
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Мелитина Миронова

Отец ребёнка: Мирон Александрович

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно