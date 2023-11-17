Маликов Мазит Маликович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1927
Дочь: Хабирова Зайнаб Мазитовна
Мать ребёнка: Маликова Фарвиза
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Маликова Фарвиза
Рождение ребёнка
20.10.1936
Дочь: Маликова Тагъзима Мазитовна
Мать ребёнка: Маликова Фарвиза
Рождение ребёнка
12.02.1943
Дочь: Маликова Флюра Мазитовна
Мать ребёнка: Маликова Фарвиза
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Маликова Залия Мазитовна
Мать ребёнка: Маликова Хадичэ
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Маликова Савия Мазитовна
Мать ребёнка: Маликова Хадичэ
Рождение ребёнка
09.01.1953
Мать ребёнка: Маликова Хадичэ
Рождение ребёнка
07.01.1957
Мать ребёнка: Маликова Хадичэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маликова Хадичэ
Смерть
Неизвестно