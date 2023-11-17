Маликов Мазит Маликович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаликов Мазит Маликович

Маликов Мазит Маликович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1927

Дочь: Хабирова Зайнаб Мазитовна

Мать ребёнка: Маликова Фарвиза

Рождение ребёнка
1933

Сын: Маликов Файз Мазитович

Мать ребёнка: Маликова Фарвиза

Рождение ребёнка
20.10.1936

Дочь: Маликова Тагъзима Мазитовна

Мать ребёнка: Маликова Фарвиза

Рождение ребёнка
12.02.1943

Дочь: Маликова Флюра Мазитовна

Мать ребёнка: Маликова Фарвиза

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Маликова Залия Мазитовна

Мать ребёнка: Маликова Хадичэ

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Маликова Савия Мазитовна

Мать ребёнка: Маликова Хадичэ

Рождение ребёнка
09.01.1953

Сын: Маликов Табрис Мазитович

Мать ребёнка: Маликова Хадичэ

Рождение ребёнка
07.01.1957

Сын: Маликов Хамит Мазитович

Мать ребёнка: Маликова Хадичэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова Хадичэ

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close