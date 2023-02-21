Никоноров Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никоноров Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1985

Отец: Никоноров Виктор Юрьевич

Мать: Никонорова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Никонорова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Никонорова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонорова Варвара

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