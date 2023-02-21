Никоноров Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1985
Отец: Никоноров Виктор Юрьевич
Мать: Никонорова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Никонорова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонорова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Никонорова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонорова Варвара