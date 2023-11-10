Митрофанова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1899

Дата смерти

01.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1899

Сын: Митрофанов Дмитрий Прокофьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий

Заклинье, Селогорская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий

Заклинье, Селогорская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Прокофьевна

Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий

Заклинье, Селогорская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий

Заклинье, Селогорская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий

Заклинье, Селогорская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий

Заклинье, Селогорская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий

Заклинье, Селогорская волость, Новгородский уезд
Смерть
01.01.1979
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