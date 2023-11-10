Митрофанова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1899
Дата смерти01.01.1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1899
Сын: Митрофанов Дмитрий Прокофьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Прокофьевна
Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Алексей Прокофьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Яков Прокофьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Митрофанов Прокофий
Смерть
01.01.1979