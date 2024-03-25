Справцева (Песенка) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Справцева (Песенка) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1908

Дата смерти

05.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908

Отец: Песенка Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1929

Дочь: Справцева Ефросинья Зиновьева

Отец ребёнка: Справцев Зиновей Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1934

Сын: Справцев Константин Зиновьевич

Отец ребёнка: Справцев Зиновей Иванович

Добродеевка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Справцев Василий Зиновьевич

Отец ребёнка: Справцев Зиновей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Справцев Николай Зиновьевич

Отец ребёнка: Справцев Зиновей Иванович

Смерть
05.08.1970
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