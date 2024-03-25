Справцева (Песенка) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1908
Дата смерти05.08.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908
Отец: Песенка Николай
Рождение ребёнка
10.07.1929
Дочь: Справцева Ефросинья Зиновьева
Отец ребёнка: Справцев Зиновей Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1934
Сын: Справцев Константин Зиновьевич
Отец ребёнка: Справцев Зиновей Иванович
Добродеевка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Справцев Василий Зиновьевич
Отец ребёнка: Справцев Зиновей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Справцев Николай Зиновьевич
Отец ребёнка: Справцев Зиновей Иванович
Смерть
05.08.1970