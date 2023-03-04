Вшивцев Викул Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Викул Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Вшивцев Иван Викулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пелагея Викулова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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