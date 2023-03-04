Вшивцев Викул Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пелагея Викулова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764