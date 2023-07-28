Иванченко Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1925
Дата смерти02.05.1955
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925
Бракосочетание
15.01.1953
Рождение ребёнка
06.08.1953
Сын: Иванченко Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Иванченко Татьяна Федосеевна
Работа или профессия
Неизвестно
старшина милиции управление охраны М. Г. Б.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1955
Причина смерти: асфиксия