Иванченко Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванченко Дмитрий Васильевич

Иванченко Дмитрий Васильевич

Место рождения

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

12.07.1925

Дата смерти

02.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925

Отец: Иванченко Василий Митрофанович

Мать: Иванченко Наталья Никифоровна

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бракосочетание
15.01.1953

Жена: Иванченко Татьяна Федосеевна

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
06.08.1953

Сын: Иванченко Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Иванченко Татьяна Федосеевна

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
старшина милиции управление охраны М. Г. Б.
Место жительства
Неизвестно
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
02.05.1955
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Причина смерти: асфиксия