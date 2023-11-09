Сусло Устиния Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Марфа Евстафиева
Отец ребёнка: Сусло Евстафий (Остап) Васильев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Сусло Калистрат Евстафиев
Отец ребёнка: Сусло Евстафий (Остап) Васильев
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Феодосия Евстафиева
Отец ребёнка: Сусло Евстафий (Остап) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1758