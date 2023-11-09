Сусло Устиния Иовлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСусло Устиния Иовлева

Сусло Устиния Иовлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Марфа Евстафиева

Отец ребёнка: Сусло Евстафий (Остап) Васильев

Рождение ребёнка
1745

Сын: Сусло Калистрат Евстафиев

Отец ребёнка: Сусло Евстафий (Остап) Васильев

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Феодосия Евстафиева

Отец ребёнка: Сусло Евстафий (Остап) Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусло Евстафий (Остап) Васильев

Смерть
1758
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close