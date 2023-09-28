Щетинникова (Персанова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинникова (Персанова) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1949

Пол

Женский

Отец

27 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949

Отец: Персанов Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинников Виктор Павлович

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