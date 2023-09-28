Щетинникова (Персанова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949
Отец: Персанов Николай Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинников Виктор Павлович