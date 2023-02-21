Сучков Петр Иванович
Место рожденияс.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Дата рождения08.06.1910
Дата смерти31.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
11.04.1933
Рождение ребёнка
16.02.1934
Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
08.11.1936
Дочь: Фаина Петровна
Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
04.08.1938
Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
05.08.1939
Дочь: Лилия Петровна
Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
27.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна
с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Смерть
31.08.1942
У дер.Н-Ожибоково, Зубковский р-н, Бывш.Калининская обл.
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
У дер.Н-Ожибоково, Зубковский р-н, Бывш.Калининская обл.