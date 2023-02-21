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Сучков Петр Иванович

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Место рождения

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

08.06.1910

Дата смерти

31.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
11.04.1933

Жена: Сучкова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
16.02.1934

Сын: Сучков Валентин Петрович

Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
08.11.1936

Дочь: Фаина Петровна

Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
04.08.1938

Сын: Сучков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
05.08.1939

Дочь: Лилия Петровна

Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
27.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сучкова Елизавета Степановна

с.Сметанино, Санчурский р-н, Кировская обл.
Смерть
31.08.1942
У дер.Н-Ожибоково, Зубковский р-н, Бывш.Калининская обл.
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
У дер.Н-Ожибоково, Зубковский р-н, Бывш.Калининская обл.
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