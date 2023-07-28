Гордон Израиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордон Израиль

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордон Борис

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
писарь
Смерть
Неизвестно
США