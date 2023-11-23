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(Ильинская) Александра Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1819

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ильинский Семён Андреев

Мать: Евдокия Сергеева

Смерть
1819
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