Алгазина Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алгазина) Парасковья Михеевна
Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Алгазина) Афросинья Михеевна
Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Алгазина) Василиса Михеевна
Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович
Рождение ребёнка
?.05.1849
Сын: Алгазин Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович
Рождение ребёнка
18.06.1852
Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович
Смерть
Неизвестно