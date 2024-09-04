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Алгазина Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Михей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алгазина) Парасковья Михеевна

Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Алгазина) Афросинья Михеевна

Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Алгазина) Василиса Михеевна

Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович

Рождение ребёнка
?.05.1849

Сын: Алгазин Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович

Рождение ребёнка
18.06.1852

Сын: Алгазин Леонтий Михеевич

Отец ребёнка: Алгазин Михей Ефимович

Смерть
Неизвестно

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