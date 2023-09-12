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Сальников Кузьма Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Сальникова Любовь Тимофеева

Рождение ребёнка
21.10.1895

Сын: Сальников Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Сальникова Любовь Тимофеева

Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Сальников Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Сальникова Любовь Тимофеева

Рождение ребёнка
04.11.1902

Дочь: Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Сальникова Любовь Тимофеева

Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Сальникова Любовь Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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