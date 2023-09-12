Сальников Кузьма Марков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
21.10.1895
Мать ребёнка: Сальникова Любовь Тимофеева
Рождение ребёнка
01.10.1900
Мать ребёнка: Сальникова Любовь Тимофеева
Рождение ребёнка
04.11.1902
Дочь: Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Сальникова Любовь Тимофеева
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Сальникова Любовь Тимофеева
Смерть
Неизвестно