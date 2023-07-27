Пюкшин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1719
Сын: Пюкшин Яков Иванов
Мать ребёнка: не указана
ф.570 оп.559а д.1507 л.164об ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Пюкшин Козма Иванов
Мать ребёнка: не указана
Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Смерть
Неизвестно