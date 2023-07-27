Пюкшин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюкшин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1719 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1719

Сын: Пюкшин Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

ф.570 оп.559а д.1507 л.164об ЦАНО
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Пюкшин Козма Иванов

Мать ребёнка: не указана

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 427об-428 ЦАНО РС10 -семья №20 РС9 - семья № 22
Смерть
Неизвестно