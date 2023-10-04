Бишель Ирма Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бишель Ирма Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (бишель ) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бишель Иван Иванович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Бишель Александр Иванович

Отец ребёнка: Бишель Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бишель Иван Иванович

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