Бишель Ирма Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (бишель ) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бишель Иван Иванович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Бишель Александр Иванович
Отец ребёнка: Бишель Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бишель Иван Иванович