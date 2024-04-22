Мананеков Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
https://proza.ru/2011/01/20/972
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мананников Феодор Николаевич
Источник: https://proza.ru/2011/01/20/972 3.1. Мананников Феодор Николаевич, 1831 г.р., Архивная справка: «умер в возрасте 80 лет от старости 13.09.1911 года, запись № 91 от 15.09.1911 года, дело № 1... Показать все
Смерть
Неизвестно