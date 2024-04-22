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Мананеков Николай

Место рождения

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
https://proza.ru/2011/01/20/972
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мананников Феодор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Источник: https://proza.ru/2011/01/20/972 3.1. Мананников Феодор Николаевич, 1831 г.р., Архивная справка: «умер в возрасте 80 лет от старости 13.09.1911 года, запись № 91 от 15.09.1911 года, дело № 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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