Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937
Отец: Александр
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1960
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Малов Павел
Рождение ребёнка
15.02.1961
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Малов Павел
Рождение ребёнка
17.07.1974
Сын: Олег
Отец ребёнка: Снедков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Снедков Петр
Развод
Неизвестно
Муж: Малов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малов Павел