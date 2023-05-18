Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1937

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1941 г.р.
1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
1961 г.р.
1974 г.р.

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937

Отец: Александр

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1960

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Малов Павел

Рождение ребёнка
15.02.1961

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Малов Павел

Рождение ребёнка
17.07.1974

Сын: Олег

Отец ребёнка: Снедков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снедков Петр

Развод
Неизвестно

Муж: Малов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Павел