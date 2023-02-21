Борминский Петр Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1801 и 1814
Дата смерти1887
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1814
Отец: Борминский Степан Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Борминская Агафья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1837
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Борминская Агафья Егорова
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Борминская Агафья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1887