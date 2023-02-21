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Борминский Петр Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1801 и 1814

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1814

Отец: Борминский Степан Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Борминский Илья Петров

Мать ребёнка: Борминская Агафья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Борминский Даниил Петров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1837
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Борминская Агафья Егорова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1850

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Борминская Агафья Егорова

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борминская Агафья Егорова

Смерть
1887
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
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