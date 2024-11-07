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Tikka Matti Heikinpoika

Место рождения

Saarajärvi, Sortavalan maaseurakunta, Finland

Дата рождения

18.06.1880

Дата смерти

28.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.12.1902

Жена: Tikka (Waris) Anna Katriina Juhanantytär

Рождение ребёнка
12.01.1917

Дочь: Tiainen (Tikka) Helli Helena

Мать ребёнка: Tikka (Waris) Anna Katriina Juhanantytär

Смерть
28.05.1942

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