Tikka Matti Heikinpoika
Место рожденияSaarajärvi, Sortavalan maaseurakunta, Finland
Дата рождения18.06.1880
Дата смерти28.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.12.1902
Рождение ребёнка
12.01.1917
Дочь: Tiainen (Tikka) Helli Helena
Мать ребёнка: Tikka (Waris) Anna Katriina Juhanantytär
Смерть
28.05.1942