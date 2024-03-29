Хренова Неизвестна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова Неизвестна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенечкина Зинаида Иосифовна

Отец ребёнка: Хренов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кропотова Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Хренов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Хренов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Хренов Иосиф

Рождение ребёнка
21.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Иосиф

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