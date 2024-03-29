Хренова Неизвестна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенечкина Зинаида Иосифовна
Отец ребёнка: Хренов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кропотова Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Хренов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Хренов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Хренов Иосиф
Рождение ребёнка
21.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Иосиф