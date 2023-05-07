Федулов Валерий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1959
Рождение ребёнка
1980
Сын: Евгений
Мать ребёнка: Федулова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федулов Владимир
Мать ребёнка: Федулова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федулова Валентина
Мать ребёнка: Федулова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федулова Любовь