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Федулов Валерий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1959

Отец: Федулов Георгий Петрович

Мать: Федулова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Евгений

Мать ребёнка: Федулова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Владимир

Мать ребёнка: Федулова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федулова Валентина

Мать ребёнка: Федулова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федулова Любовь