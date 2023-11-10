(Кошелева) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошелева) Екатерина Федоровна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1878

Отец: Кошелев Федор Семенович

Мать: Кошелева Дарья Ивановна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1901

Сын: Иван Иоанн /Иван/ Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1902

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Черкасов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1909

Сын: Иван Иоанн /Иван/ Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1910

Сын: Черкасов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1911

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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