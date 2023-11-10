(Кошелева) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1878
Отец: Кошелев Федор Семенович
Мать: Кошелева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1901
Сын: Иван Иоанн /Иван/ Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
21.05.1902
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
11.10.1904
Сын: Черкасов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
15.11.1907
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
17.04.1909
Сын: Иван Иоанн /Иван/ Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
12.04.1910
Сын: Черкасов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
11.11.1911
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Черкасов Алексей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно