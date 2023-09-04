Филиппова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1909
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909
Отец: Филиппов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1949
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1994
Мошъюга, Ижемский муниципальный район, Республика Коми