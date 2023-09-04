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Филиппова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1909

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909

Отец: Филиппов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1949

Сын: Филиппов Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Андрей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1994
Мошъюга, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
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