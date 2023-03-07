Сухопаров Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.12.1927
Дата смерти19.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1927
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1953
Рождение ребёнка
13.10.1955
Бракосочетание
26.10.1955
Рождение ребёнка
27.08.1958
Рождение ребёнка
02.09.1960
Рождение ребёнка
05.01.1962
Смерть
19.09.1993
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область