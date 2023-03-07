Сухопаров Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопаров Григорий Александрович

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Место рождения

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.12.1927

Дата смерти

19.09.1993

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1927

Отец: Сухопаров Александр Иванович

Мать: Сухопарова Анастасия Михайловна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Екатерина Ивановна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Екатерина Ивановна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
26.10.1955

Жена: Сухопарова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Екатерина Ивановна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Екатерина Ивановна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Екатерина Ивановна

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
19.09.1993
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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