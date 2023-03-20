Шиловская Матрена Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шиловский Акиндин Родионов
Отец ребёнка: Шиловский Родион Тимофеев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шиловский Степан Родионов
Отец ребёнка: Шиловский Родион Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1889