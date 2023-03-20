Шиловская Матрена Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиловская Матрена Филиппова

Шиловская Матрена Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шиловский Акиндин Родионов

Отец ребёнка: Шиловский Родион Тимофеев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шиловский Степан Родионов

Отец ребёнка: Шиловский Родион Тимофеев

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Родион Тимофеев

Смерть
После 1889