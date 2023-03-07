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Мошенцев Федор Прохорович

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Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Мошенцев Прохор Титович

Мать: не указана

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
18.01.1916

Жена: Мошенцева Анастасия Михайловна

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мошенцева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Каминена Анна Федоровна

Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.01.1924

Сын: Мошенцев Федор Федорович

Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.12.1928

Сын: Мошенцев Николай Федорович

Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.12.1930

Дочь: Богословская Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошенцева Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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