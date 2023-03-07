Мошенцев Федор Прохорович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Мошенцев Прохор Титович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1916
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мошенцева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Каминена Анна Федоровна
Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
15.01.1924
Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1928
Сын: Мошенцев Николай Федорович
Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1930
Дочь: Богословская Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Мошенцева Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно