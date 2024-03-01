Юницкая Елизавета Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Юницкая Роза Прокопьевна
Отец ребёнка: Юницкий Прокопий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Юницкий Константин Прокопьевич
Отец ребёнка: Юницкий Прокопий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Юницкий Анатолий Прокопьевич
Отец ребёнка: Юницкий Прокопий
Смерть
1976