Юницкая Елизавета Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юницкая Елизавета Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Юницкая Роза Прокопьевна

Отец ребёнка: Юницкий Прокопий

Рождение ребёнка
1932

Сын: Юницкий Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Юницкий Прокопий

Рождение ребёнка
1936

Сын: Юницкий Анатолий Прокопьевич

Отец ребёнка: Юницкий Прокопий

Смерть
1976
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