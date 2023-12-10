Богомолова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти26.07.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.192
Дочь: Холод Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Александрович
Рождение
1885
Отец: Удалов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Богомолов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Богомолов Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.07.1925
Дочь: Богомолова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Александрович
Смерть
26.07.1973