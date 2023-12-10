Богомолова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

26.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.192

Дочь: Холод Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Александрович

Рождение
1885

Отец: Удалов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Богомолов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Александрович

Рождение ребёнка
11.07.1925

Дочь: Богомолова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Александрович

Смерть
26.07.1973
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