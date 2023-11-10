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Петров Владимир

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Место рождения

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.01.1979

Сын: Петров Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Рая Сергеевна

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.01.1979

Сын: Петров Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Рая Сергеевна

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Рая Сергеевна

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