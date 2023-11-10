Петров Владимир
Место рождения
Дата рождения16.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1979
Сын: Петров Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Рая Сергеевна
Рождение ребёнка
20.01.1979
Сын: Петров Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Рая Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Рая Сергеевна