Анастасия Яковлева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1870 ст.
Дочь: Меланья Леонова (Вна)
Отец ребёнка: Леонтий Арсеньев (Ич)
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.
Сын: Лука Леонтьев (Ич)
Отец ребёнка: Леонтий Арсеньев (Ич)
Смерть
Неизвестно