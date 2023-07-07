Резникова (Важничая) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Важничая) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1984

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1984

Отец: Важничий Николай

Мать: Важничая Ирина