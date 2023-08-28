Бичурина Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бичурина Айша

Место рождения

село Пензелка, Кузнецкий район, Пензенская область, Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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АА
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мустафа

Мать: не указана

село Пензелка, Кузнецкий район, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бичурин Мустафа

Чебаркульский посёлок, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бичурин Мустафа

Чебаркульский посёлок, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бичурин Мустафа

Чебаркульский посёлок, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бичурин Мустафа

посёлок Пателма, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бичурин Мустафа

Смерть
Неизвестно
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