Бичурина Айша
Место рождениясело Пензелка, Кузнецкий район, Пензенская область, Россия
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мустафа
Мать: не указана
село Пензелка, Кузнецкий район, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
1931
Чебаркульский посёлок, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1936
Чебаркульский посёлок, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1937
Чебаркульский посёлок, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
1946
посёлок Пателма, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно