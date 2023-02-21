Семенюк (Семенюк) Ольга Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Семенюк) Ольга Онуфриевна

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Место рождения

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

06.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1921

Отец: Семенюк Онуфрий Сергеевич

Мать: Семенюк София Максимовна

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Крещение
10.03.1921
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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