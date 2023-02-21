Семенюк (Семенюк) Ольга Онуфриевна
Место рожденияд. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рождения06.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1921
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Крещение
10.03.1921
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно