Поплавский Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1979
Дата смерти07.06.2009
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1979
Отец: Поплавский Константин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.06.2009