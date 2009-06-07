Поплавский Дмитрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавский Дмитрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1979

Дата смерти

07.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1979

Отец: Поплавский Константин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.06.2009