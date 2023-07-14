Маланчук Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаланчук Петр Федорович

Маланчук Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1988

Сын: Маланчук Эдуард Петрович

Мать ребёнка: Маланчук Света

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононенко Юлия Петровна

Мать ребёнка: Маланчук Света

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланчук Света