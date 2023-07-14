Маланчук Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1988
Мать ребёнка: Маланчук Света
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононенко Юлия Петровна
Мать ребёнка: Маланчук Света
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланчук Света