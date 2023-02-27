Бикмет ( Бикмәт ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмет ( Бикмәт )

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1624 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1689 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1624 ст.

Отец: Юмәй (Әмәй) Сәфәр

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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